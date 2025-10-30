Codere Italia al Sigma Europe con offerta on line tailor made per il mercato italiano
(Adnkronos) – Codere Italia entra nel mondo del gioco online con Codere.it. Dal 3 al 6 novembre il team commerciale sarà al Sigma Europe 2025 (Fiera di Roma, Hall 5 – Stand 5121 G) per presentare la nuova piattaforma digitale, pensata per offrire ai clienti italiani un’esperienza di gioco sicura, fluida e coinvolgente. L’ingresso nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il 5/11 saremo a Roma per il Job Day della Ristorazione promosso da @EBTLazio! Vieni a trovarci dalle 11.00 alle 14.00 a Porta Futuro – Testaccio (Via Galvani, 108). Se cerchi un lavoro stimolante, siamo quello che ti serve! #JobDay #CodereItalia #L - X Vai su X
https://www.tusciaup.com/in-nome-della-legalita-ha-fatto-tappa-a-viterbo-per-promuovere-il-gioco-responsabile/351229 Prosegue il viaggio di “In Nome della Legalità”, l’iniziativa itinerante promossa da Codere Italia – multinazionale di riferimento del gioco le - facebook.com Vai su Facebook
Codere Italia, al Sigma Europe con offerta on line tailor made per il mercato italiano - L’azienda consolida la propria presenza nel mondo del gaming italiano avviando l’attività online e si presenta al pubblico interno e internazionale con proposte “a misura” del mercato ... Lo riporta adnkronos.com
SiGma Central Europe a Roma dal 3 novembre, l'agenda dei panel 'italiani' sul gioco - Scopriamo insieme i relatori e i panel che parlano dell'Italia, fra gioco, affiliazioni e nuove tecnologie. Si legge su gioconews.it
Microgame porta a SiGMA Roma la sua visione: Omnichannel Platform Solutions - Microgame sarà tra i protagonisti di SiGMA Europe, che per la prima volta si terrà a Roma dal 3 al 6 novembre prossimi. agimeg.it scrive