Codere Italia al Sigma Europe con offerta on line tailor made per il mercato italiano

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Codere Italia entra nel mondo del gioco online con Codere.it. Dal 3 al 6 novembre il team commerciale sarà al Sigma Europe 2025 (Fiera di Roma, Hall 5 – Stand 5121 G) per presentare la nuova piattaforma digitale, pensata per offrire ai clienti italiani un’esperienza di gioco sicura, fluida e coinvolgente. L’ingresso nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

codere italia sigma europeCodere Italia, al Sigma Europe con offerta on line tailor made per il mercato italiano - L’azienda consolida la propria presenza nel mondo del gaming italiano avviando l’attività online e si presenta al pubblico interno e internazionale con proposte “a misura” del mercato ... Lo riporta adnkronos.com

codere italia sigma europeSiGma Central Europe a Roma dal 3 novembre, l'agenda dei panel 'italiani' sul gioco - Scopriamo insieme i relatori e i panel che parlano dell'Italia, fra gioco, affiliazioni e nuove tecnologie. Si legge su gioconews.it

codere italia sigma europeMicrogame porta a SiGMA Roma la sua visione: Omnichannel Platform Solutions - Microgame sarà tra i protagonisti di SiGMA Europe, che per la prima volta si terrà a Roma dal 3 al 6 novembre prossimi. agimeg.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Codere Italia Sigma Europe