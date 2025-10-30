CMcom – Cremonese-Juventus | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni

2025-10-30 12:09:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Tutte le informazioni su Cremonese-Juventus, decima giornata di Serie A: le formazioni e come seguire il match. La prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: i bianconeri fanno visita alla Cremonese nella decima giornata della Serie A 202526. Il tecnico di Certaldo debutta alla guida della Vecchia Signora, che con Massimo Brambilla in panchina (allenatore della Next Gen promosso ad interim dopo l’esonero di Igor Tudor) ha ritrovato il successo contro l’Udinese dopo otto partite di fila senza vittoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com