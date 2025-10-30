Cloud sovrano l' Europa ha scritto un algoritmo per trovarlo e sganciarsi dalle big tech Ma è più facile a dirsi che a farsi
La Commissione ha stabilito 8 obiettivi per raggiungere l'indipendenza dai fornitori Usa. Ma ci sono ostacoli tecnologici che rischiano di far fallire l'operazione. 🔗 Leggi su Wired.it
Altre letture consigliate
? Il cloud sovrano garantisce sicurezza, indipendenza e fiducia digitale per il futuro del Paese. In un contesto in cui i dati rappresentano un patrimonio strategico per imprese e Pubblica Amministrazione, il cloud sovrano diventa la risposta alla crescente esig - X Vai su X
Difesa, Oracle guida la svolta cloud della Nato: 3 data center verso la migrazione L'operazione è realizzata con il supporto di Red Reply, Shield Reply e Thales. L’Alleanza Atlantica accelera così sulla digitalizzazione: cloud sovrano, AI e interoperabilità al cen Vai su Facebook
Labriola (Tim): cloud sovrano cruciale, Europa recuperi leadership - Intelligenza artificiale al servizio delle persone, accessibile a tutti per semplificare e migliorare l'esperienza di vita quotidiana dei propri clienti. Si legge su quotidiano.net
AWS lancia la Cloud Sovrana Europea con Governance Locale per un Futuro Digitale Sicuro - Scopri come AWS sta rivoluzionando la sovranità digitale in Europa con la sua innovativa piattaforma cloud. notizie.it scrive
Cloud sovrani europei, Bruxelles stabilisce un punto di riferimento per i fornitori - La Commissione europea lancia una gara da 180 milioni, introducendo un “punteggio di sovranità” per valutare i fornitori. Segnala msn.com