Clima teso al magazzino logistico nuovo sciopero La cooperativa al prefetto | Così si compromette l' operatività
Resta teso il clima al magazzino logistico di Pievesestina, infatti i sindacati Cgil, Cisl e Uil informano in una nota di un nuovo sciopero e la cooperativa Astercoop esprime la propria posizione con una missiva al prefetto. La questione che riguarda le condizioni di lavoro è annosa, più volte le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#BallandoconleStelle: Clima teso tra #RossellaErra due giudici e la produzione Secondo quanto riporta #GabrieleParpiglia nella sua newsletter due giudici di Ballando avrebbero tolto il saluto alla Erra: "Due giudici avrebbero preso le distanze da Rossella Err - facebook.com Vai su Facebook
Clima teso a Roma tra scuole e antisemitismo. Corso Francia è "maledetta". ASCOLTA il podcast di oggi 7 ottobre https://ift.tt/Du7k9EX - X Vai su X