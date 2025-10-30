Clima teso al magazzino logistico nuovo sciopero La cooperativa al prefetto | Così si compromette l' operatività

Cesenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta teso il clima al magazzino logistico di Pievesestina, infatti i sindacati Cgil, Cisl e Uil informano in una nota di un nuovo sciopero e la cooperativa Astercoop esprime la propria posizione con una missiva al prefetto. La questione che riguarda le condizioni di lavoro è annosa, più volte le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Clima Teso Magazzino Logistico