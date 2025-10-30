Clima il 2024 l’anno più caldo mai registrato

Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato sulla Terra, un dato che arriva a pochi giorni dall’avvio della Cop 30 sul clima. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Clima, il 2024 l’anno più caldo mai registrato

Scopri altri approfondimenti

Il 2024 è stato l’anno più caldo finora registrato e, probabilmente, il più caldo degli ultimi 125mila anni: è il dato che emerge dal sesto rapporto annuale sullo Stato del Clima, pubblicato sulla rivista BioScience da una collaborazione internazionale guidata dall’ - facebook.com Vai su Facebook

Clima, rapporto Copernicus: 2024 è stato l'anno più caldo degli ultimi 10 anni in Europa - L'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente e dove gli impatti del cambiamento climatico sono evidenti: il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, con temperature record nelle ... Riporta tg24.sky.it

Clima, Copernicus: "Il 2024 sarà l'anno più caldo di sempre, +1,5 gradi" - Lo ha scritto in un comunicato il servizio meteo della Ue, che segnala che "è virtualmente certo che la temperatura globale" dell'anno in corso probabilmente "sarà superiore di più di 1,55 gradi" Il ... Si legge su tg24.sky.it

Clima, battuto un altro record: estate 2024 la più calda di sempre, lo stesso potrebbe valere per l'intero anno - L'Europa è stata colpita da ondate di calore e da condizioni meteorologiche estreme già a giugno. Riporta it.euronews.com