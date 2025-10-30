L’attesa per Bologna-Napoli rischia di trasformarsi in un nuovo dispiacere per i tifosi partenopei. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato la decisione definitiva al CASMS, sospendendo temporaneamente la vendita dei biglietti per la gara del Dall’Ara. Un segnale che alimenta il timore di nuove restrizioni e di un possibile divieto di trasferta per i sostenitori azzurri. Decisione rinviata e biglietti sospesi. L’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha scelto di rinviare la valutazione sul match Bologna-Napoli, demandando la decisione finale al CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Clamoroso Napoli, altro divieto in arrivo per i tifosi: trasferta chiusa?