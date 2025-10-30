Clamorosa svolta 5 nuovi arresti per la rapina al Louvre | uno di loro è un sospettato speciale nel mirino Ma il bottino resta introvabile

Cinque nuovi arresti per il furto al Louvre del 19 ottobre scorso. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, parlando con Rtl e precisando che cinque sospetti sono stati fermati ieri sera (mercoledì 29 ottobre ndr) nella regione della capitale francese. Tra questi, uno dei principali indiziati, che era «uno degli obiettivi degli investigatori, lo avevamo nel mirino». Specificando che gli arresti sono avvenuti «in luoghi diversi» della città e nei dintorni e sottolineando che, uno di loro in particolare, era «nel mirino». La notizia riportata dall’emittente francese Bfm sancisce la svolta del caso sulla clamorosa rapina dei gioielli di Napoleone al Museo del Louvre di Parigi, fruttato un bottino da 88 milioni di euro, non ancora recuperato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it