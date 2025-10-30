Civitanovese-Tolentino in parità La qualificazione si decide al ritorno

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CIVITANOVESE 2 TOLENTINO 2 CIVITANOVESE (4-2-3-1): Servalli; Fagan, Cahais, Romero (14’st Martirena), Marini; Macarof, Guedack (39’ st Lorenzoni); Candia (14’st Visciano), Garcia (9’st Pitronaci), Malaccari (19’st Renzi); Handzic. A disp. Massenz, Baiocco, Malavolta, Cancellieri. All. Marinelli. TOLENTINO (4-3-1-2): Marricchi; Romitelli (12’st Papini), Di Biagio (12’st Tomassetti), Strano, Salvucci; Romoli, Giuggioloni, Marasca (21’st Giandomenico); Cappa; Moscati (16’st Tortelli), Pietrani (44’st Iori). A disp. Frascarelli, Fontana, Rozzi, Mariani. All. Passarini. Arbitro: Denti di Pesaro. Reti: 8’ Handzic, 11’ e 41’ Moscati, 6’ st Guedack. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

civitanovese tolentino in parit224 la qualificazione si decide al ritorno

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese-Tolentino in parità. La qualificazione si decide al ritorno

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Civitanovese Tolentino Parit224 Qualificazione