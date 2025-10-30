Cittadella presentata la nuova quarta maglia | un tributo ai cavalieri della città
Un design che unisce storia e identità. Non una semplice divisa, ma un omaggio alla città e alla sua storia. La nuova quarta maglia del Cittadella, firmata Erreà, celebra le radici medievali del borgo murato e il coraggio dei suoi antichi difensori.Il concecpt della divisa trae ispirazione. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Presentata ufficialmente in comune a #Massarosa la terza edizione del Festival dello sport e dell'inclusione Ci vediamo sabato 18 con la partita inaugurale di whelchair hockey e domenica 19 con la cittadella sport #solosuccessi - facebook.com Vai su Facebook
Cittadella in crisi nera, quarta sconfitta di seguito: il Lumezzane espugna il Tombolato 1-0 - E' crisi nera per il Cittadella, che incassa la quarta sconfitta consecutiva e sprofonda in zona retrocessione. Scrive corrieredelveneto.corriere.it
Nuova direttrice Cittadella-Tombolo, è scontro politico: «Troppo traffico» - via Vittorio Veneto ora non più tale, il sindaco di Cittadella Luca Pierobon spiega: «Il progetto è di diversi anni fa della ... Scrive ilgazzettino.it