In vista dell’atteso evento Città del Natale, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Italia, è stato definito in Prefettura il nuovo piano di sicurezza. Nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Clemente Di Nuzzo, sono stati esaminati tutti gli aspetti legati alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini durante la manifestazione. Il dispositivo predisposto prevede un rafforzamento dei controlli e una stretta collaborazione tra tutte le forze di polizia, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il servizio sanitario. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Città del Natale, rafforzato il piano sicurezza: istituita cabina di regia per il monitoraggio in tempo reale