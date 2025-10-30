Città del Natale intensificate le misure di sicurezza Il dispiegamento di forze per l' evento

In vista della Città del Natale, ormai tradizionale evento di fine anno per Arezzo che richiama un elevato numero di visitatori provenienti da tutta Italia, si è riunito in Prefettura questa mattina, giovedì 30 ottobre, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.Alla riunione, presieduta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

