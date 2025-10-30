Cisterna Volley la prima vittoria in campionato arriva contro Grottazzolina

Latinatoday.it | 30 ott 2025

Il Cisterna Volley muove la sua classifica e conquista i primi due punti in Superlega grazie al successo ottenuto davanti al proprio pubblico contro Yuasa Battery Grottazzolina. Una vittoria importante al termine di una grande partita giocata con intensità da entrambe le squadre.Il Cisterna ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

