Cisterna Volley la prima vittoria in campionato arriva contro Grottazzolina
Il Cisterna Volley muove la sua classifica e conquista i primi due punti in Superlega grazie al successo ottenuto davanti al proprio pubblico contro Yuasa Battery Grottazzolina. Una vittoria importante al termine di una grande partita giocata con intensità da entrambe le squadre.Il Cisterna ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
| CISTERNA NEXT: PRONTI ALLA BATTAGLIA ? Sì torna subito in campo Domani, mercoledì 29 ottobre alle 20:30, sfida in trasferta contro Cisterna Volley per il terzo turno di Superlega. Una gara importante per sbloccarci in classifica dopo una partenza Vai su Facebook
| STARTING SIX PONTINO Cisterna Volley Fanizza (p)-Guzzo (o) Lanza-Bayram (s) Mazzone-Plak (c) Currie (L) #? #SuperLega #? #trentinonelcuore - X Vai su X
Volley: è una serata speciale per Cuneo, che si regala la prima storica vittoria in Superlega - 0 con Cisterna di fronte a oltre 3 mila spettatori pieni di entusiasmo ... Secondo cuneodice.it
Cuneo festeggia con il 3-0 a Cisterna la prima partita di Supelega nel proprio palazzetto - Tremila tifosi entusiasti a San Rocco Castagnaretta per l'esordio casalingo dopo undici anni di assenza dal massimo campionato. rainews.it scrive
Cisterna Volley ancora a caccia dei primi punti in campionato: la sfida con Grottazzolina - Due sconfitte in tre set nelle prime uscite dei pontini in quetso difficile avvio di Superlega (con Trento e Cuneo). Lo riporta today.it