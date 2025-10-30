CISL Irpinia Sannio presenta la piattaforma programmatica in vista del voto regionale

In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, la CISL Irpinia Sannio ha presentato la propria piattaforma programmatica, frutto — come sottolineato dal segretario generale Fernando Vecchione — di “un grande lavoro svolto sul territorio, ascoltando la voce degli iscritti, del gruppo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

