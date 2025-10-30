Cirielli incontra Confagricoltura Campania | Agricoltura al centro dello sviluppo regionale

Comunicato Stampa Il candidato alla presidenza della Regione ha discusso con Fabrizio Marzano le priorità per il rilancio del settore agricolo Questa mattina il candidato alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, ha incontrato il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio .

