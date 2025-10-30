Cirielli e il confronto con Fico | Sono sempre disponibile

Tempo di lettura: 2 minuti “ Io sono un uomo di pace, quindi mi fa sempre piacere quando si fa pace. Certo capisco anche il disorientamento di tanti elettori di centrosinistra dopo che il Pd e il M5s e Fico e De Luca se ne sono dette di cotte e di crude”. Così Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle regionali in Campania, ha commentato la ‘pace fatta, sancita da una stretta di mano, ieri sera al teatro Mediterraneo a Napoli, tra il candidato del centrosinistra e il governatore uscente. “ Io non sono solito mai scivolare così sul personale come hanno fatto entrambi i contendenti ed entrambi i partiti in questi anni – ha aggiunto – ma credo che sia un elemento di chiarezza, di distensione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

