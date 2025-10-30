Cinque Secondi Paolo Virzì | I giovani fanno paura perché minacciano l' establishment
"C'è disprezzo contro i ragazzi che protestano per Gaza. Eppure le nuove generazioni potrebbero salvare il mondo", spiega il regista nella nostra intervista. Con lui, anche i protagonisti del film, Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi. In sala. Un film "controvento". Aggettivazione inusuale, colta con piacere da Valeria Bruni Tedeschi, affiancata dal compagno di set Valerio Mastandrea e, ovviamente, da Paolo Virzì che, mantenendo fede alla sua poetica rivede l'amarezza secondo una chiave decisamente più speranzosa. "Un'intrusione indesiderata può trasformare l'animo delle persone", dice Virzì, parlando del suo Cinque Secondi, "C'è questo vento che attraversa la storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
