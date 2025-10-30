Cinque secondi di Paolo Virzì mette in scena lo scontro generazionale senza autocompiacimento

Il nuovo film di Paolo Virzì, Cinque secondi, riporta il regista su un terreno che conosce molto bene: una storia contemporanea, riconoscibile, con personaggi ordinari che si muovono tra colpa e responsabilità. Il protagonista è Adriano Sereni, interpretato da Valerio Mastandrea, avvocato romano che si è ritirato in una tenuta di campagna toscana ed è al centro di un processo legato alla morte della figlia adolescente. Intorno, una villa in rovina e vigneti abbandonati. A turbare il suo isolamento è un gruppo di giovani che occupa gli spazi per far ripartire i filari e aprirli al territorio: tra loro Matilde Guelfi Camajani (Galatea Bellugi), legata a quella terra e in attesa di un figlio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

