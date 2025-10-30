Cinque persone fermate per il furto al Louvre ma dei gioielli non c' è traccia

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo passo in avanti nella caccia alla banda che ha derubato il Louvre. Sono scattati cinque nuovi fermi. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, parlando con Rtl e precisando che i sospettati sono stati bloccati nella serata del 29 ottobre nella regione della capitale. 🔗 Leggi su Today.it

