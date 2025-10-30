Cinque persone fermate per il furto al Louvre ma dei gioielli non c' è traccia
Nuovo passo in avanti nella caccia alla banda che ha derubato il Louvre. Sono scattati cinque nuovi fermi. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, parlando con Rtl e precisando che i sospettati sono stati bloccati nella serata del 29 ottobre nella regione della capitale. 🔗 Leggi su Today.it
Furto al Louvre, cinque nuovi arresti: ma i gioielli sono introvabili. La procuratrice: «Sono invendibili, c'è ancora tempo per restituirli» - Quattro persone sono stati arrestate dalla polizia ieri sera intorno alle 20 nel 16mo arrondissement di Parigi nell'inchiesta sul clamoroso ... Da msn.com
