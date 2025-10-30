Tolentino, 29 ottobre 2025 - Quando Tolentino scoprì la magia dell’etere: i ragazzi della prima radio libera, la “Radio T International”. E oggi i fondatori, Massimo Zenobi, Graziano Marzioni, Bruno Borraccini e Stefano Arduini, si sono ritrovati a cena per ricordare l’accensione del primo segnale. “Era il 1975. L’Italia cominciava a parlare a se stessa attraverso le prime radio libere, un fenomeno rivoluzionario che dava voce ai giovani, alla musica, alle comunità – ricordano -. A giugno una sentenza sanciva la fine del monopolio Rai e dava la possibilità di nascita delle radio private. Macerata aveva la sua emittente, Radio M, in via Sorcinelli, di proprietà di Jimmy Fontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinquant'anni di radio a Tolentino: i fondatori raccontano la loro"piccola grande impresa"