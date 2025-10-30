Cinema Gabriele Mainetti al Trieste Science-Fiction Festival
Roma, 30 ott. (askanews) – Tra gli ospiti attesi per l’edizione 2025 del Trieste Science-Fiction Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata al genere fantastico in programma fino a domenica 2 novembre, ci sarà Gabriele Mainetti, acclamato regista di “Lo chiamavano Jeeg Robot”, “Freaks Out” e “La città proibita”, che presiederà la giuria del Premio Asteroide, il riconoscimento internazionale che ogni anno premia il miglior film di registi emergenti nei generi science fiction, horror e fantasy. Mainetti parteciperà anche a due eventi aperti al pubblico durante la giornata di venerdì 31 ottobre: alle 18:15 il regista presiederà un incontro pubblico nell’ambito degli IVIPRO DAYS, appuntamento annuale dedicato al settore dei videogame e ai suoi legami col territorio e il patrimonio culturale, durante il quale racconterà il suo rapporto con i videogiochi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
