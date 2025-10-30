Cimitero tra furti e vandalismi scoppia la polemica | Salme riesumate senza avviso
Monza – Un cimitero urbano in cui il rispetto che si deve ai defunti viene spesso rotto da atti di vandalismo e da furti che ne infrangono il decoro e la quiete che meriterebbe. È la fotografia, amara, che emerge dall’ultimo consiglio comunale, dove i consiglieri di minoranza Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia) e Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) hanno portato all’attenzione dell’aula una serie di episodi che parlano di furti, degrado e disattenzione. “Si stanno verificando sempre più frequentemente episodi di furto e danneggiamento – denuncia Monguzzi –. A questo si aggiunge una generale mancanza di manutenzione e decoro: tombe rotte, aiuole trascurate, rifiuti abbandonati”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
MERATE - Furto al cimitero, il Comune esprime vicinanza alle famiglie coinvolte e rende noto come procedere per recuperare la refurtiva https://lecconotizie.com/cronaca/merate-cronaca/merate-furto-al-cimitero-la-condanna-del-sindaco-atto-vile/ Vai su Facebook
Furti al cimitero parco di Legnano, rubati lumini e fiori dalle tombe legnanonews.com/aree-geografic… $CimiteroParcoLegnano - X Vai su X
Predoni di rame ancora in azione al cimitero monumentale - Dopo i colpi del 9 e del 23 luglio la scorsa notte sono tornati in azione ma fortunatamente il furto ... Secondo ilrestodelcarlino.it