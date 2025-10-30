Monza – Un cimitero urbano in cui il rispetto che si deve ai defunti viene spesso rotto da atti di vandalismo e da furti che ne infrangono il decoro e la quiete che meriterebbe. È la fotografia, amara, che emerge dall’ultimo consiglio comunale, dove i consiglieri di minoranza Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia) e Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) hanno portato all’attenzione dell’aula una serie di episodi che parlano di furti, degrado e disattenzione. “Si stanno verificando sempre più frequentemente episodi di furto e danneggiamento – denuncia Monguzzi –. A questo si aggiunge una generale mancanza di manutenzione e decoro: tombe rotte, aiuole trascurate, rifiuti abbandonati”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cimitero tra furti e vandalismi, scoppia la polemica: “Salme riesumate senza avviso”