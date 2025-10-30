Cimiteri l' assessora Giannini replica a Colantonio | Nessuna omissione documenti inviati da settembre

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Prima di sollevare polemiche inutili, sarebbe stato opportuno controllare la posta elettronica". Così l’assessora ai Cimiteri Alberta Giannini risponde alle accuse del consigliere comunale Mario Colantonio riguardo la gestione degli atti sui cimiteri cittadini."Le mail con gli atti sono state. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Cimiteri Assessora Giannini Replica