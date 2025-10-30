Ciclista di 34 anni investito da un' auto questa mattina a Bibbiena
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Giornata di incidenti nell’aretino. U n ciclista di 34 anni è stato investito da un'auto questa mattina in via Michelangelo a Bibbiena, in provincia di Arezzo. L'allarme è scattato alle 6:49, con l'attivazione dei sanitari 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono intervenuti l'automedica Alfa 4, la Misericordia di Bibbiena con ambulanza Blsd, l'elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell'ordine. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Siena. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Un pulmino con a bordo quattro ragazzi di 15 anni e il conducente è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di mercoledì 29 ottobre a Lucignano, in provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Ciclista investito a #Gavirate: il 46 enne da anni denuncia la pericolosità della strada lungo cui è avvenuto l'impatto. #Casco spaccato, guarirà in un asettimana - facebook.com Vai su Facebook
Ciclista di 34 anni investito da un'auto questa mattina a Bibbiena - Un pulmino con a bordo quattro ragazzi di 15 anni e il conducente è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di mercoledì 29 ottobre a Lucignano ... Si legge su lanazione.it
Ciclista di 34 anni investito a Bibbiena, è grave - Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Siena. Scrive msn.com
Ciclista di 34 anni investito all'alba da un'auto, attivato il Pegaso e trasportato a Siena - Un uomo di 34 anni in sella a una bicicletta è rimasto ferito in un investimento avvenuto questa mattina, giovedì 30 ottobre, a Bibbiena. Si legge su corrierediarezzo.it