Ciclista di 34 anni investito a Bibbiena è grave
Bibbiena (Arezzo), 30 ottobre 2025 – Un ciclista di 34 anni è stato investito da un'auto questa mattina in via Michelangelo a Bibbiena, in provincia di Arezzo. L'allarme è scattato alle 6:49, con l'attivazione dei sanitari 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono intervenuti l'automedica Alfa 4, la Misericordia di Bibbiena con ambulanza Blsd, l'elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell'ordine. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Siena. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
