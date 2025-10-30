Ciclismo A Ciccone il Giglio d’Oro 2025

La Commissione del prestigioso Premio Giglio D’Oro ha definito la "rosa" dei premiati dell’edizione 2025, la cui cerimonia di premiazione con il Gran Galà si svolgerà mercoledì 19 novembre alle ore 11, al Ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano. La sua ottima stagione nonostante la caduta e il ritiro al Giro d’Italia, ha consentito a Giulio Ciccone della Lidl Trek di aggiudicarsi il 52° Giglio D’Oro, organizzato da Saverio Carmagnini e dalla società Giglio D’Oro SSDRL, patrocinato da Ussi e Regione Toscana. Ciccone quest’anno è giunto secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi, primo nella Classica di San Sebastiàn e sesto in maglia azzurra al mondiale in Ruanda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

