Chocoland torna a Napoli | in piazza Municipio la speciale edizione dedicata ad Halloween

Un’edizione speciale di Chocoland dedicata ad Halloween, quella in programma dal 29 ottobre al 2 novembre, a Napoli, in piazza Municipio. Protagoniste saranno le creazioni di maestri cioccolatieri e pasticcieri provenienti da ogni regione d’Italia e non solo. Oltre a specialità come il “torrone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it