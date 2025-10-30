Choc al carcere di Rebibbia detenuta fa sesso col marito in sala colloqui
Un episodio incredibile quello avvenuto fra le mura del carcere di Rebibbia, istituto penitenziario di Roma. Una detenuta ristretta nella sezione femminile della casa circondariale è stata sorpresa mentre faceva sesso col marito, andato a trovarla. I due si stavano intrattenendo in un luogo in bella vista: pare infatti che l'atto sia stato compiuto nella sala colloqui. L'episodio, stando a quanto riferito da LaPresse, si è verificato lo scorso 19 settembre 2024. La detenuta, una 37enne, era stata condotta nella sala colloqui per incontrare il marito e il figlio, venuti a farle visita. Tutto nella norma, fin quando le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso la coppia intenta a fare sesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
