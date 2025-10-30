Chivu sicuro | Ho visto una grande Inter Ci sono due aspetti che mi sono piaciuti dei nerazzurri stasera

Chivu e l’Inter, una vittoria di carattere e crescita contro la Fiorentina. Le parole Dopo il convincente successo per 3-0 contro la Fiorentina a San Siro, Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dell’Inter ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla maturità mostrata dalla squadra e sull’importanza di questa vittoria dopo il passo falso contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chivu sicuro: «Ho visto una grande Inter. Ci sono due aspetti che mi sono piaciuti dei nerazzurri stasera»

Inter, Chivu: "Bel test col Monaco, ho visto voglia e carattere nella squadra" - Dopo il test in famiglia, l'Inter di Chivu ha superato brillantemente anche quello all'estero. Riporta sportmediaset.mediaset.it

Chivu avvisa l’Inter: «Ho visto bene la squadra. Ora dobbiamo raggiungere quell’obiettivo» - Chivu carica l’Inter alla vigilia della gara contro la Roma: «Serve lucidità, possiamo far male» Alla vigilia della sfida tra Roma e Inter, valida per la settima giornata del campionato di Serie A 202 ... Si legge su calcionews24.com

Monaco-Inter, Chivu soddisfatto: "Buon test, ho visto carattere e voglia" - Non si lascia andare a facili entusiasmi, Cristian Chivu, dopo la vittoria ottenuta in rimonta e con l'uomo in meno (espulso Calhanoglu al 36') sul Monaco. Riporta sport.sky.it