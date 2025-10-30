Chivu lo esalta dopo Inter-Fiorentina | Abbiamo in casa un giocatore forte

Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro dopo il roboante 3-0 rifilato alla Fiorentina nel match di campionato L’ Inter si rimette subito in carreggiata dopo la sconfitta di Napoli e liquida per 3-0 la pratica Fiorentina nel match di San Siro. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it A prendersi la scena sono Calhanoglu (autore di una doppietta) e Sucic, quest’ultimo alla prima gioia con la maglia nerazzurra. Incontenibile la gioia di Cristian Chivu dopo la maglia del croato, con il tecnico che ritrova il sorriso dopo la turbolenta sconfitta del ‘Maradona’. “ Guardo alla voglia che ha la squadra, di capire i momenti e all’atteggiamento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chivu lo esalta dopo Inter-Fiorentina: “Abbiamo in casa un giocatore forte”

Leggi anche questi approfondimenti

Beppe Bergomi: “Speravo venisse mostrato Chivu, non Conte. Il gigante è lui che prima della partita esalta l’allenatore che lo ha preceduto e dopo la partita non accampa scuse” (Sky) - X Vai su X

La provocazione di Serse Cosmi durante XXL su Italia 1 è chiara. Cosmi, poi esalta anche l'allenatore dell'Inter: "Chivu è di un'altra categoria rispetto agli altri" #SportMediaset #Mediaset #SerseCosmi #Cosmi #XXL Vai su Facebook

Inter, Calhanoglu esalta Chivu: "Il mister ci ha dato qualcosa in più sul piano mentale" - Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 3- Segnala tuttomercatoweb.com

Bergomi: "Chivu gigante della comunicazione in un mondo di incoerenti". Poi è 'duello' con Del Piero - Dagli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha usato parole importanti per commentare quello che Cristian Chivu ha dichiarato dopo il ko dell'Inter contro il Napoli: “Chivu è ... fcinternews.it scrive

Bergomi-Del Piero lite sull'Inter, scintille in diretta tv: Non alzare la voce, non ha ragione chi urla di più - Confronto acceso a Sky tra i due ex nazionali, lo zio Bergomi difende a spada tratta i nerazzurri, zittisce Del Piero e lancia frecciate a Conte esaltando la signorilità di Chivu ... Lo riporta sport.virgilio.it