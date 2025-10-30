Chivu Inter l’allenatore è l’idolo di San Siro | il sostegno della Curva

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La vittoria dell’ Inter contro la Fiorentina non è stata solo una questione di tre punti, ma anche di emozioni e riconoscimenti. Al termine della partita, San Siro ha esploso un’ovazione corale per Cristian Chivu, il tecnico che ha ormai conquistato il cuore dell’ambiente nerazzurro. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’allenatore rumeno ha ricevuto una calorosa accoglienza dalla Curva Nord, che ha ribadito il suo pieno supporto alla squadra e al mister, a conferma di quanto il suo impatto sia stato positivo in questi primi mesi sulla panchina dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

