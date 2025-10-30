Chivu Inter l’allenatore è l’idolo di San Siro | il sostegno della Curva
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La vittoria dell’ Inter contro la Fiorentina non è stata solo una questione di tre punti, ma anche di emozioni e riconoscimenti. Al termine della partita, San Siro ha esploso un’ovazione corale per Cristian Chivu, il tecnico che ha ormai conquistato il cuore dell’ambiente nerazzurro. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’allenatore rumeno ha ricevuto una calorosa accoglienza dalla Curva Nord, che ha ribadito il suo pieno supporto alla squadra e al mister, a conferma di quanto il suo impatto sia stato positivo in questi primi mesi sulla panchina dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Chivu gasa l'ambiente Inter per aver battuto la Fiorentina dopo la pesante sconfitta subita a Napoli - facebook.com Vai su Facebook
LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter ? Guarda qui - X Vai su X
Inter, Chivu: “Potevamo chiuderla prima, ma oggi contava solo vincere” - Chivu ha iniziato così: “La nota positiva è la vittoria, perché avevamo bisogno ed eravamo un po’ in debito sotto questo aspetto. gianlucadimarzio.com scrive
Chivu si è già preso l’Inter: “Meglio di Simone Inzaghi” - Terza vittoria consecutiva per l’Inter di Cristian Chivu tra campionato e Champions League: arrivano i primi elogi per il tecnico L’Inter di Chivu si è già rialzata. Scrive calciomercato.it
Inter, Chivu: “Buona la prima. Pio Esposito uomo vero, si deve prendere tutti gli elogi” - Le parole dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, al termine della prima sfida della League Phase di Champions League contro l’Ajax. Da gianlucadimarzio.com