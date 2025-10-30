Chivu a Inter TV | Squadra matura e determinata Sucic sembra più esperto della sua età
Inter News 24 Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato della sfida contro la Fiorentina e dell’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori sul terreno di gioco. L’Inter ritrova il successo in campionato con una vittoria netta sulla Fiorentina per 3-0. Davanti al pubblico del Meazza, i nerazzurri hanno dominato la gara grazie alla doppietta di Hakan Calhanoglu e al gol del giovane Petar Sucic, salendo così a quota 18 punti in classifica. Nel post-partita, il tecnico Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter TV, esprimendo grande soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi e per la risposta arrivata dopo le ultime prove altalenanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
