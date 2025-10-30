Chivu a DAZN | Era importante vincere e reagire dopo Napoli Abbiamo tirato fuori una prestazione di maturità
Inter News 24 Chivu a DAZN, le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria per 3-0 casalinga contro la Fiorentina! Il commento del mister. Dopo il netto 3-0 inflitto alla Fiorentina a San Siro, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando la prestazione della sua Inter e il momento della squadra. Il tecnico rumeno ha espresso soddisfazione per la reazione mostrata dai suoi uomini dopo la sconfitta di Napoli, evidenziando maturità, pazienza e determinazione. Chivu ha spiegato che il successo contro la squadra di Stefano Pioli è stato soprattutto una prova di carattere. I nerazzurri, dopo un primo tempo dominato nel possesso ma sterile in fase offensiva, hanno trovato ritmo e concretezza nella ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
#Bisseck a DAZN: " #Chivu fa un ottimo lavoro, se mettiamo in campo ciò che dice faremo una grande stagione" #InterFiorentina - X Vai su X
BORDOCAMPO DAZN SUL RIGORE FARSA! Rigore Napoli, Chivu ride e chiede spiegazioni ad Ayroldi. "Va al Var?" Ayroldi prima annuisce, poi va da Kolarov: "Può capitare che lo chiami un assistente, solo che non sentivano". Mariani a Barella e Lautaro: Vai su Facebook
Chivu esulta dopo la vittoria: “Importante reagire”, poi sugli episodi - Il tecnico nerazzurro è entusiasta dopo la vittoria dei suoi uomini contro la Fiorentina: dichiarazioni da vero leader al termine del match ... Come scrive spaziointer.it
Chivu: “Calhanoglu non si discute. Il rumore dei nemici? Non m’interessa” - Chivu ritrova i tre punti dopo lo stop di Napoli e commenta così ai microfoni di Dazn la vittoria contro la viola: "Era importante ... Da tuttosport.com
Chivu spiega: "Nella ripresa abbiamo dato la svolta al match. Inizio a divertirmi" - Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro la Fiorentina commentando la vittoria dei suoi. Segnala firenzeviola.it