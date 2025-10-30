Chivu a DAZN | Era importante vincere e reagire dopo Napoli Abbiamo tirato fuori una prestazione di maturità

Inter News 24 Chivu a DAZN, le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria per 3-0 casalinga contro la Fiorentina! Il commento del mister. Dopo il netto 3-0 inflitto alla Fiorentina a San Siro, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando la prestazione della sua Inter e il momento della squadra. Il tecnico rumeno ha espresso soddisfazione per la reazione mostrata dai suoi uomini dopo la sconfitta di Napoli, evidenziando maturità, pazienza e determinazione. Chivu ha spiegato che il successo contro la squadra di Stefano Pioli è stato soprattutto una prova di carattere. I nerazzurri, dopo un primo tempo dominato nel possesso ma sterile in fase offensiva, hanno trovato ritmo e concretezza nella ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

