Chiude il talk di Rete 4 Decisione drastica di Mediaset cosa c’è dietro la scelta di Berlusconi

Caffeinamagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe avere i giorni contati il programma tv approdato su Rete 4 solo lo scorso settembre. Le voci su una chiusura anticipata dela trasmissione si rincorrono ormai da giorni e, secondo quanto riportato da Fanpage.it, Mediaset e quindi Pier Silvio Berlusconi starebbero valutando seriamente la possibilità di fermare la trasmissione già a dicembre. Mancano conferme ufficiali, ma il trend negativo degli ascolti — con l’ultima puntata ferma al 2,8% di share e una media di appena 345 mila spettatori — sembra pesare come un macigno sul destino del format. Nonostante gli sforzi della produzione e alcune accortezze nella programmazione, come l’isolamento dei primi venti minuti per evitare la concorrenza diretta con La ruota della fortuna di Gerry Scotti, il programma non è riuscito a conquistare il pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

