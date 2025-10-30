Chiostro di San Cristoforo ’Foto mosse’ in mostra

Se il Palio è la metafora della vita, la mossa è l’attimo che rende tutto facile o tutto difficile, che rompe gli indugi del destino. La mossa è fra il prima e il dopo. Un istante prolungato, che ammazza le chiacchiere, che nasce nel silenzio e muore in un boato. Questa è la mossa che troviamo raccontata per immagini nella mostra "Foto mosse", ospitata al chiostro di San Cristoforo da domani al 2 novembre dalle Edizioni Il Leccio e la rivista Tufo al Cuore. Un gioco di parole per rendere subito identificabile l’argomento della mostra: la mossa del Palio. La collettiva ha per protagonisti 18 noti fotografi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

