Chioggia stallo totale in giunta Non ci sono le firme per la sfiducia
Non arriverà presto il chiarimento per quanto riguarda il futuro prossimo dell'amministrazione di Chioggia, in bilico da quando il gruppo Energia Civica (che dal 2024 era entrato in giunta, dopo l'uscita di Fratelli d'Italia) ha presentato le dimissioni del suo assessore Maria Rosa Boscolo Chio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
21/10/25. Il confronto di maggioranza previsto a Chioggia per stasera è stato rinviato: il sindaco,che disporrebbe attualmente di soli 12 voti(anziché i 13 necessari)è alla ricerca di una soluzione per portare avanti l'esperienza amministrativa. Ma lo stallo non po
