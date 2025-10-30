Chioggia stallo totale in giunta Non ci sono le firme per la sfiducia

Non arriverà presto il chiarimento per quanto riguarda il futuro prossimo dell'amministrazione di Chioggia, in bilico da quando il gruppo Energia Civica (che dal 2024 era entrato in giunta, dopo l'uscita di Fratelli d'Italia) ha presentato le dimissioni del suo assessore Maria Rosa Boscolo Chio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

