Chieti l’Arma festeggia i 100 anni del vice brigadiere Pasquale Gentile FOTO

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un secolo di vita, una carriera dedicata al servizio del Paese. Nella mattinata del 30 ottobre l’Arma dei carabinieri ha reso omaggio al vice brigadiere in congedo Pasquale Gentile, che oggi ha festeggiato i suoi 100 anni.A portare personalmente gli auguri sono stati il generale di brigata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

