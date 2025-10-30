Chiariello a EDC | Marotta condiziona Rocchi! Non vogliono un Napoli vincente

Umberto Chiariello: “Conte conosce e combatte il potere rappresentato da Marotta: al nord non vogliono un Napoli vincente” Le polemiche dirette ed a distanza tra Giuseppe Marotta ed Antonio Conte continuano. Ne parliamo con Umberto Chiariello, firma di Radio CRC e Canale 21, riferimento per gli appassionati di calcio partenopei e non solo. Una lotta contro il sistema Chiariello, come legge il grido d’allarme lanciato da Conte? “Una difesa preventiva, perché Conte ha chiaro che ha sfidato i poteri forti. Conte era un rappresentante intriso di quel potere che conosce benissimo tra Juventus prima ed Inter poi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

