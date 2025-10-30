Chiaravalle per Halloween di scena il teatro ragazzi

Chiaravalle (Ancona), 30 ottobre 2025 - Per Halloween di scena il Teatro Ragazzi. Sabato l'appuntamento è con "La vendetta della strega Morgana" al Teatro Goldoni di Chiaravalle e l’indomani gli spettacoli in cartellone sono "Fagiolino contro i maligni" al Teatro La Vittoria di Ostra, e "Cinderella Vampirella" al Teatro Giacconi di Chiaravalle. Nello spettacolo di burattini "La vendetta della fata Morgana", in scena sabato (ore 17) al Teatro Goldoni di Chiaravalle, Mattia Zecchi mette in scena una fiaba che appartiene al repertorio della tradizione burattinaia emiliana. La strega Morgana non è stata invitata alla festa per le nozze del Principe Ottavio, preparate con la supervisione del Dottor Balanzone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiaravalle, per Halloween di scena il teatro ragazzi

