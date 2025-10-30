Chiara Giannini giornalista di Porta a Porta aggredita a Padova indagato 17enne che ha lanciato la bottiglia

Un 17enne con precedenti penali è indagato per l'aggressione con pietre e bottiglie a Padova sulla giornalista Rai di Porta a Porta Chiara Giannini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiara Giannini giornalista di Porta a Porta aggredita a Padova, indagato 17enne che ha lanciato la bottiglia

Approfondisci con queste news

La Squadra Mobile di Padova ha individuato e identificato un 17enne di origini marocchine come presunto responsabile dell'aggressione alla giornalista di Porta a Porta Chiara Giannini, avvenuta il 20 settembre scorso, nei pressi della stazione ferroviari - facebook.com Vai su Facebook

A Padova è stato identificato il minorenne che ha aggredito Chiara Giannini e la sua troupe di Porta a Porta. Ecco chi è - X Vai su X

Aggredisce una giornalista e gli lancia una bottiglia: nei guai 17enne - Il 20 settembre nel piazzale dello scalo ferroviario di Padova l'inviata del programma Porta a Porta di Rai 1 Chiara Giannini è stata prima offesa da un giovane e poi fatta oggetto del lancio di un co ... Come scrive padovaoggi.it

Bottigliate a Chiara Giannini e alla troupe di "Porta a Porta" in stazione: nei guai 17enne marocchino - Identificato dalla Polizia l'autore dell’aggressione alla troupe Rai in stazione a Padova: disposti Daspo e denuncia per un 17enne marocchino ... Da nordest24.it

Chiara Giannini: quello che c’è da sapere sulla giornalista ed inviata di “Porta a Porta” - Ecco chi è Chiara Giannini, nota per il suo lavoro come inviata di guerra e per la trasmissione “Porta a Porta”, talk show di Rai 1. Come scrive donnaglamour.it