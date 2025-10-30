Chianti rosé Riccardo Cotarella | Vino con poco carattere ma alla fine vince il mercato
Il presidente di Assoenologi: “Non ha la struttura di un rosso o di un buon bianco, ma cresce la domanda”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
Fiera di San Luca: riconoscimento a Paola Bencini e Gianluca Cottini (detto I’ Gatto) della Trattoria del Contadino. Consegnato dal sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini: "Da oltre vent’anni con dedizione e passione contribuiscono alla riuscita e alla con Vai su Facebook
Comunque caro Riccardo “Io porto il vino e un po’ di nostalgia” avrei potuto scriverlo io. In autunno. Evviva @pinguinitattici ? e anche la nostalgia - X Vai su X
Riccardo Cotarella: "Qualità e preparazione. Così un’azienda può distinguersi" - Il celebre enologo racconta il panorama di oggi "Oggi bisogna studiare, andare all’estero ed esprimersi nel marketing. Lo riporta quotidiano.net
Riccardo Cotarella confermato alla presidenza di Assoenologi - Il consiglio di amministrazione di Assoenologi ha confermato Riccardo Cotarella alla presidenza dell'associazione degli enologi ed enotecnici italiani per il prossimo triennio 2025- Come scrive ansa.it
Premio alla carriera all’enologo Riccardo Cotarella - L'enologo Riccardo Cotarella ha ricevuto il premio alla carriera "Una vita per il vino" per il suo contributo al settore vitivinicolo italiano. Come scrive lanazione.it