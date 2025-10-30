Chianti rosé Riccardo Cotarella | Vino con poco carattere ma alla fine vince il mercato

Repubblica.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di Assoenologi: “Non ha la struttura di un rosso o di un buon bianco, ma cresce la domanda”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

