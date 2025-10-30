Chi sono la compagna e l’ex moglie di Vincenzo Salemme Albina Fabi e Valeria Esposito

Metropolitanmagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Salemme è stato sposato con  Valeria Esposito. I due sono stati insieme, in totale – da quando si sono conosciuti fino alla separazione – per circa  40 anni. Un amore nato durante una  Festa de l’Unità, tenutasi a  Napoli, dove l’attore e regista era impegnato lavorativamente, mentre la futura consorte si era occupata dell’organizzazione dell’evento. La coppia non ha mai avuto  figli, nonostante entrambi abbiano sempre dichiarato di averli desiderati. Questo, per  Salemme  ed  Esposito, è rimasto un capitolo doloroso anche se superato: lei, infatti, ha anche subito un  aborto spontaneo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono la compagna e l8217ex moglie di vincenzo salemme albina fabi e valeria esposito

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la compagna e l’ex moglie di Vincenzo Salemme, Albina Fabi e Valeria Esposito

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Sono Compagna L8217ex Moglie