Vincenzo Salemme è stato sposato con Valeria Esposito. I due sono stati insieme, in totale – da quando si sono conosciuti fino alla separazione – per circa 40 anni. Un amore nato durante una Festa de l’Unità, tenutasi a Napoli, dove l’attore e regista era impegnato lavorativamente, mentre la futura consorte si era occupata dell’organizzazione dell’evento. La coppia non ha mai avuto figli, nonostante entrambi abbiano sempre dichiarato di averli desiderati. Questo, per Salemme ed Esposito, è rimasto un capitolo doloroso anche se superato: lei, infatti, ha anche subito un aborto spontaneo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la compagna e l’ex moglie di Vincenzo Salemme, Albina Fabi e Valeria Esposito