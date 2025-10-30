Chi sono i più ricchi di Firenze

Firenzetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una battaglia a suon di euro e dollari. E ricca di colpi di scena. I paperoni fiorentini, grazie a fortune accumulate tra partecipazioni a società quotate in borsa e guadagni delle proprie aziende, si contendono il titolo di più ricchi della città. Vediamo chi, tra finanza e acume negli affari. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Firenze, dove vanno i soldi: zone e quartieri più ricchi, qui i redditi sono alti - La mappa dei paperoni della città assemblata dalla piattaforma editoriale Withub. Come scrive lanazione.it

Quali sono i quartieri più ricchi d’Italia? La mappa interattiva dei redditi di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari - Come abbiamo potuto vedere dalla mappa nazionale dei redditi, con anno di imposta 2023, realizzata dalla piattaforma editoriale di Withub basandosi sui dati delle dichiarazioni del 2024 pubblicati dal ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Pi249 Ricchi Firenze