Chi sono i più ricchi di Firenze

Una battaglia a suon di euro e dollari. E ricca di colpi di scena. I paperoni fiorentini, grazie a fortune accumulate tra partecipazioni a società quotate in borsa e guadagni delle proprie aziende, si contendono il titolo di più ricchi della città. Vediamo chi, tra finanza e acume negli affari. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Giovanna Bruno Sindaco. . Intorno allo Stadio Sant'Angelo dei Ricchi ci sono tante vie al buio, da anni. Con problemi di (in)sicurezza e degrado. Si chiamano "strade spontanee" e il più delle volte non hanno servizi fondamentali come l'illuminazione. Problem Vai su Facebook

A Roma i Legionari di Cristo sono ricchi e potenti nonostante gli scandali. Ecco il loro tesoro https://ift.tt/rfRp3O4 - X Vai su X

Firenze, dove vanno i soldi: zone e quartieri più ricchi, qui i redditi sono alti - La mappa dei paperoni della città assemblata dalla piattaforma editoriale Withub. Come scrive lanazione.it

Quali sono i quartieri più ricchi d’Italia? La mappa interattiva dei redditi di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari - Come abbiamo potuto vedere dalla mappa nazionale dei redditi, con anno di imposta 2023, realizzata dalla piattaforma editoriale di Withub basandosi sui dati delle dichiarazioni del 2024 pubblicati dal ... Come scrive corriere.it