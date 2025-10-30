Chi sono i genitori e il fratello di Ivan Cattaneo | Mamma mi difese quando mio padre mi diede una sberla fortissima perché ero truccato

Metropolitanmagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Cattaneo nasce il 18 marzo 1953 a  Bergamo  da una famiglia di umili origini; perde il padre prima dell’adolescenza. Fino ai 16 anni vive a Pianico, un paesino caratteristico in provincia di Bergamo accanto al Lago d’Iseo. A 12 anni entra in un seminario, poiché, come da lui dichiarato, la famiglia era troppo povera per mandarlo in un collegio. A 15 anni, poi, dopo aver confessato alla madre la sua  omosessualità, viene mandato da un medico in un  ospedale psichiatrico, dove viene tenuto sotto sedativi e sottoposto a elettroshock per un mese. Cattaneo frequenta il liceo artistico e nel 1972, diplomatosi, parte per  Londra, dove conosce  Mark Edwards  e viene introdotto negli ambienti musicali londinesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono i genitori e il fratello di ivan cattaneo mamma mi difese quando mio padre mi diede una sberla fortissima perch233 ero truccato

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori e il fratello di Ivan Cattaneo: “Mamma mi difese quando mio padre mi diede una sberla fortissima, perché ero truccato”

Scopri altri approfondimenti

Ivan Cattaneo, chi erano i genitori?/ “Mamma era straordinaria, papà mi diede uno schiaffo quando…” - Chi erano i genitori di Ivan Cattaneo e com'era il loro rapporto? Segnala ilsussidiario.net

sono genitori fratello ivanChi sono gli ex di Ivan Cattaneo, dal calciatore famoso di Serie A all’ultimo fidanzato giovane e americano - L'articolo Chi sono gli ex di Ivan Cattaneo, dal calciatore famoso di Serie A all’ultimo fidanzato giovane e americano proviene da Metropolitan Magazine. Si legge su msn.com

sono genitori fratello ivanSuicidio Paolo Mendico, il fratello Ivan: «Le ispezioni del Ministero ci hanno dato ragione: fu vittima di bullismo. La scuola non ci aveva presi sul serio» - «Speriamo che prima di Natale ci facciano il regalo di rendere nota la verità sui responsabili di quant ... vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sono Genitori Fratello Ivan