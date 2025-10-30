Chi sono gli ex di Ivan Cattaneo dal calciatore famoso di Serie A all’ultimo fidanzato giovane e americano

La vita sentimentale di Ivan Cattaneo è stata segnata da un’esperienza drammatica. A 13 anni confidò alla mamma di essere omosessuale, innamorato di un ragazzo. I genitori lo portarono da un medico e per un mese fu rinchiuso in un istituto dove fu sottoposto a trattamenti con sedativi ed elettroshock. Riuscì a lasciare la clinica dichiarando di essere guarito. Ha raccontato che una dottoressa del tempo gli suggerì di dedicarsi alla professione di stilista o parrucchiere per cercare di nascondere il suo orientamento sessuale. Ha saputo fare molto meglio. Non è dato sapersi con precisione se al momento nella vita privata di Ivan Cattaneo ci sia un fidanzato, anche se sappiamo invece che il suo coming out in passato provocò non pochi problemi alla sua vita: “ I miei genitori mi portarono dallo psicologo e poi mi ricoverarono in clinica psichiatrica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Ivan Cattaneo, dal calciatore famoso di Serie A all’ultimo fidanzato giovane e americano

