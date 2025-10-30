Chi sono Chiara Mazzel e René De Silvestro portabandiera alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

Saranno Chiara Mazzel e René De Silvestro a guidare la delegazione italiana ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. I due sciatori, entrambi nati nel 1996, porteranno il tricolore nella cerimonia inaugurale del 6 marzo a Verona. La loro scelta da parte del Comitato Italiano Paralimpico unisce risultati sportivi e storie personali di grande determinazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Comitato Italiano Paralimpico (@comitatoitalianoparalimpico) La storia di Chiara Mazzel. Trentina di San Giovanni di Fassa, atleta delle Fiamme Gialle, Mazzel ha perso quasi del tutto la vista a causa di un glaucoma diagnosticato a 18 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

