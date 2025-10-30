Chi sono Chiara Mazzel e René De Silvestro portabandiera alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

Saranno Chiara Mazzel e René De Silvestro a guidare la delegazione italiana ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. I due sciatori, entrambi nati nel 1996, porteranno il tricolore nella cerimonia inaugurale del 6 marzo a Verona. La loro scelta da parte del Comitato Italiano Paralimpico unisce risultati sportivi e storie personali di grande determinazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Comitato Italiano Paralimpico (@comitatoitalianoparalimpico) La storia di Chiara Mazzel. Trentina di San Giovanni di Fassa, atleta delle Fiamme Gialle, Mazzel ha perso quasi del tutto la vista a causa di un glaucoma diagnosticato a 18 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi sono Chiara Mazzel e René De Silvestro, portabandiera alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

Leggi anche questi approfondimenti

Chiara Lombardi - PMU. . Ciao, sono Chiara? Da diversi anni lavoro nel settore della dermopigmentazione e mi sono specializzata nella tecnica SpeedyLips, un metodo innovativo per il trucco permanente labbra che garantisce un risultato definito, natural - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Mazzel e René De Silvestro Portabandiera alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 - Lei tre ori e due argenti mondiali nello sci alpino, lui due ori iridati e due medaglie a Pechino. Lo riporta corriere.it

Paralimpiadi, la fassana Chiara Mazzel sarà portabandiera per l'Italia - La sciatrice porterà il vessillo tricolore insieme a René De Silvestro alla cerimonia inaugurale dei Giochi in programma dal 6 al 15 marzo ... Come scrive rainews.it

Milano Cortina 2026, Chiara Mazzel e René De Silvestro portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici - Saranno Chiara Mazzel e René De Silvestro, entrambi atleti dello sci alpino, i portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Secondo msn.com