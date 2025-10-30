Mancano ormai poche date all’addio di Cena al wrestling e l’identità del suo ultimo avversario non è ancora stata svelata. I rumors si sono accavallati nel corso dei mesi, prima che diventi ufficiale la scelta voglio esprimere in questo editoriale il mio parere sui possibili sfidanti. Le strade per far dare l’addio a una leggenda come Cena sono tante, bisogna innanzitutto capire in che modo vorrà salutare il pubblico. Concederà un ultimo job? Da lui potremmo aspettarcelo. Tra i nomi papabili era stato citato quello di Gunther, che già è stato colui che ha accompagnato il ritiro di Goldberg. Mi chiedo però se battere Cena, questo Cena, sia davvero qualcosa che ti solleva la carriera se di fatto sei già un main eventer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chi sarà l’ultimo avversario di Cena?