Mercoledì 29 ottobre Federica Sciarelli è tornata in onda con una nuova puntata di Chi l’ha visto?, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Rai 3. Come sempre, la trasmissione ha acceso i riflettori su storie complesse e ancora senza risposte: sparizioni improvvise, interrogativi mai chiariti e nuove piste che riaprono casi che sembravano chiusi. Tra i racconti più intensi della serata, quello della sparizione di Denise Pipitone. Ecco cosa è successo. Piera Maggio e Pietro Pulizzi, la speranza di rivedere Denise Pipitone. Sono passati più di vent’anni da quel 2004, eppure la speranza non si è mai spenta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera: le parole di Piera Maggio per Denise Pipitone