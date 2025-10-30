Chi ha paura dei mostri? la visita guidata per bambini e adulti al Museo di Geografia
Venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre, al Museo di Geografia dell’Università di Padova (via del Santo, 26) si terrà l’evento per bambini e adulti Chi ha paura dei mostri?, il nuovo appuntamento di Halloween proposto dal Museo di Geografia in collaborazione con il Museo di Zoologia Adriatica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Preparati a vivere un Halloween… in realtà aumentata! Mostri digitali, effetti speciali e un’esperienza immersiva ti aspettano al #CCValVibrata per due pomeriggi da paura! Un mix perfetto di tecnologia e divertimento… da non perdere! 30 e 31 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Chi ha paura dei mostri? - è il nuovo appuntamento proposto, in occasione della festa di Halloween, dal Museo di Geografia in collaborazione con il Museo di Zoologia Adriatica “Giuseppe Olivi”. Da ilbolive.unipd.it