Chi ha paura dei mostri? la visita guidata per bambini e adulti al Museo di Geografia

Venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre, al Museo di Geografia dell’Università di Padova (via del Santo, 26) si terrà l’evento per bambini e adulti Chi ha paura dei mostri?, il nuovo appuntamento di Halloween proposto dal Museo di Geografia in collaborazione con il Museo di Zoologia Adriatica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

