Chi ha investito l’anziano con il cane in viale Caterina da Forlì? Accertamenti sull’identità del conducente del suv

Milano, 30 ottobre 2025 – L'auto pirata è l'Audi Q3 intestata a un avvocato quarantenne, stando alle prime indagini: lo dimostrano le immagini delle telecamere che hanno immortalato la targa del suv che alle 7.40 di giovedì ha travolto un sessantacinquenne in viale Caterina da Forlì. Resta da capire se al volante ci fosse il proprietario o qualcun altro ancora da identificare: su questo aspetto, sono in corso gli accertamenti degli agenti del Radiomobile della polizia locale, che passeranno al setaccio i dati delle celle telefoniche che coprono l'area della città in cui è avvenuto l'incidente e quella dell'abitazione in cui vive il legale, in zona Navigli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi ha investito l’anziano con il cane in viale Caterina da Forlì? Accertamenti sull’identità del conducente del suv

