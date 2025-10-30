L'appuntamento con la sesta puntata del Grande Fratello è stasera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21:35 su Canale 5 Chi esce dal Grande Fratello stasera, giovedì 30 ottobre 2025? Le percentuali dei sondaggi sul televoto rivelano chi è il meno votato. Ma sarà eliminato? Simona Ventura si co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi esce dal Grande Fratello stasera, le percentuali dei sondaggi sul televoto e le anticipazioni sul nuovo ingresso